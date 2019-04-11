بالفيديو.. "راجل إبن راجل" لـ نانسي عجرم تتجاوز 27 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "راجل إبن راجل" للمطربة نانسي عجرم، حاجز الـ 27 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها بيوم عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "راجل ابن راجل" كلمات ملاك عادل، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد عادل،

إخراج بتول عرفه.

ويذكر أن الفنانة نانسي عجرم لم تكن هذه المرة الأولى التي غنت فيها لمصر حيث قدمت من قبل أغنية "إنت مصري" عام 2013 وحققت نجاحًا كبيرًا على السوشيال ميديا.