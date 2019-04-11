بعد وفاته.. معلومات لم تعرفها من قبل عن الراحل محمود الجندي

توفي الفنان محمود الجندي، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعدما أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة صباح اليوم. وإليكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل محمود الجندي. - ولد في "أبوالمطامير" بمحافظة البحيرة، وحصل على دبلوم صنايع قسم نسيج، ودرس في المعهد العالى للسينما، وتخرج عام 1967. - له 3 بنات وولد واحد يعمل ضابطًا. - توفيت زوجته الأولى في حريق شب في فيلته. Advertisements - خدم كضابط احتياطي بالقوات المسلحة لمدة 7 سنوات بالقوات الجوية. - شكل فرقة من هواة التمثيل بمسقط رأسه من أجل تعليمهم الفن والتمثيل. - شارك في أكثر من 380 عملا فنيا بين أفلام ومسلسلات ومسرحيات. - أصدر ألبومًا غنائيًا بصوته تحت عنوان "فنان فقير"، وكانت جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر فؤاد حداد. - انجرف نحو الإلحاد إلا أنه آمن ومارس الشعائر الإسلامية.

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