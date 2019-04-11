بالفيديو .. مارشميلو يطرح أحدث كليباته

طرح الدي جي العالمي مارشميلو، أحدث كليباته بعنوان "Power"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الدي جي العالمي مارشميلو طرح مؤخرا أغنية بعنوان "Here With Me"، كما شاركه الغناء الباند العالمية CHVRCHES، و كسر الكليب حاجز الـ 4 ملايين نسبة مشاهدة منذ طرح عبر موقع يوتيوب.

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