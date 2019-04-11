بالفيديو.. نجوي كرم تطرح أحدث كليباتها

طرحت النجمة نجوي كرم أحدث كليبتها بعنوان "كتير حلو"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهات

العالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و ألحان عماد شمسالدين، و توزيع هادي شرارة.

يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوي كرم تستعد غدا، لطرح كليبها بعنوان "ملعون أبو العشق"، عبر قناة روتانا.