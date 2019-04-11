طرحت النجمة نجوي كرم أحدث كليبتها بعنوان "كتير حلو"، عبر قناة روتانا الرسمية بموقع الفيديوهاتالعالمي "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات و ألحان عماد شمس
الدين، و توزيع هادي شرارة.
يذكر أن الفنانة اللبنانية نجوي كرم تستعد غدا، لطرح كليبها بعنوان "ملعون أبو العشق"، عبر قناة روتانا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجوي كرم تطرح أحدث كليباتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.