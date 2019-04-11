ندوة المصور السينمائى سعيد شيمي

اقيمت ظهر اليوم ضمن فعاليات الدوره ال ٢١ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا ندوة تكريم مدير التصوير سعيد شيمي وأدارت الندوة الناقدة السينمائيه فايزه هنداوي.. جاء ذلك بعد عرض فيلم "ابطال من مصر".

وتحدثت هنداوي عن تاريخ سعيد شيمي قائله: تعد أعماله علامات من علامات السينما المصرية والتي تتمثل في ١٠٨ أفلام وهو اول من ادخل في مصر التصوير تحت الماء.

واضافت للأستاذ سعيد ٢٨ كتابا اخرها تلابيب الصورة وكتاب خطابات رسائل محمد خان والذي فاز بجائزة أفضل كتاب فني بمعرض الكتاب هذا العام ، ويعرض خلال الكتاب تاريخ جيل كامل. ومن ابرز ما يميزه انه يحمل فنه كرساله علي عاتقه ان يرسلها الى الاجيال الشابه.

وقال سعيد شيمي اثناء حديثه ان التكنولوجيا الحديثة اثارت تغيرا كبيرا في عالم السينما وسهلت علي محبي السينما التعبير

بشكل افضل من قبل.

لافتا‘ ان التكنولوجيا كانت السبب في ترهل الافلام.

واوضح "أن هناك قاعدة في التصوير ن المشهد الذي لا يفيد الحدث أحذفه قبل تصويره".

واشار إلى ان جيله كان عاشقا للسينما وتذكر : اثناء اندلاع حرب اكتوبر كان برفقتي مدير التصوير محمود السميع وسجلنا كل لحظة ‘‘وشاهدت عظمة الروح المصرية.

واستكمل حديثه "عن عظمة الجيش وضرب النار أثناء العبور وضرب العدو".

واضاف شيمي "بعد أنتهاء الحرب كان المركز القومي بيجهز افلام عن الحرب والمخرج شادي عبد السلام بيجهز فيلم بعنوان‘جيوس الشمس" والمخرج سمير عوف بيحضر فيلم اما المخرج أحمد راشد بيفكر يحضر فبلم عن "الشهيد" في احدي القري بني سويف".وتذكر الشهيد وهي بتقول الموت علينا حق بس الفراق صعب" وشكر اثناء

الندوة التي ادارتها الناقدة فايزة هنداوي والمخرج هاشم النحاس وفريال والمصور رمسيس مرزوق.

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ومن جانبه قال مدير التصوير محمود عبد السميع : سعيد بتكريم صديق الدرب سعيد شيمي، وتذكر اثناء الندوة: تقابلت انا وشيمي عام ٦٢ وكنا لسة طلبة ولما حبيت أشتغل فكرت في سعيد لاننا من عشاق السينما ‘‘ لذلك اصبح شيمي علامة فارقة في تاريخ التصوير السينمائي في مصر والوطن العربي.

كما تحدث المخرج هاشم النحاس ان سعيد شيمي كان من أوائل من نقلوا الكاميرا من البلاتوه الي الشارع هو ومحمود عبد السميع".

واضاف النحاس انه كان رائدا في التصوير تحت الماء . ويعتبر راندا في في الكتابة السينمائية. فقد ألف ٣٧الف كتاب عن التصوير السينمائي حتي الأن . وهذا الاتجاه لاينافسه حد.

فكتاب رسائل محمد خان والذي أستحق عنه الفوز في معرض الكتاب الأخير .فهذه الكتابات تدعم أعتزازنا بهذه المهنة.

قال المخرج احمد عاطف.. ان شيمي من أهم مديري التصوير السينمائي في مصر والوطن العربي لافتا انه بطل العالم في الانسانية فهو شخص هادي الطباع ‘له رؤية وطنية وشغف لكل ما هو جديد في عالم السينما.