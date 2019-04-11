حنان مطاوع معلمة موبيليا في "لمس أكتاف"

تشارك الفنانة حنان مطاوع، في مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، والذي من المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

أكدت "مطاوع" بأنها تقدم شخصية تدعي "عايدة" وهي فتاة متزوجة من "حازم" والذي يعمل في تجارة المخدرات ويجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب ويدور محور دورها عن

ممارستها في تجاره الموبيليا والأخشاب وذلك بخلاف المشاجرات التي تحدث بينها وبين "صدفة" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة هاجر الشرنوبي بسبب "زيدان" والذي يجسد هذه الشخصية الفنان محمد عز.

أضافت "حنان" بأن ينتمي "لمس أكتاف" الي الإثارة والتشويق

والأكشن وذلك بطريقة أحترافية .

وجدير بالذكر بأن مسلسل" لمس أكتاف" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم منهم ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هاجر الشرنوبي ، كرم جابر وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.حنان مطاوع معلمه موبيليا في "لمس أكتاف"

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