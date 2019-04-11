الليلة.. مصطفي قمر يحل ضيف "أنا وبنتي"

أعلن النجم مصطفي قمر عن حلوله الليلة ضيف برنامج "أنا وبنتي"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حيث نشر صورة من الكواليس و علق عليها كاتباٌ: "استنوني النهاردة في برنامج أنا وبنتي الساعة 11 صورة من الكواليس و علق عليها كاتباٌ: "استنوني النهاردة في برنامج أنا وبنتي الساعة 11مساء علي شاشة أون إي". يذكر أن برنامج "أنا وبنتي"، تقديم النجم شريف منير، و ابنته الفنانة أسما شريف منير، و هو من تأليف نبيل عبدالحميد، و إخراج عمرو عزيز.

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