ياسمين صبري تتألق في احتفالية “كارتييه” وتلتقي هذه الفنانة العالمية – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: تحرص النجمة المصرية ياسمين صبري على المشاركة في أهم الحفلات والأحداث الخاصة ببيت المجوهرات العالمي “كارتييه”، وآخرها الإحتفالية التي تواجدت فيها مؤخرًا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتألقت ياسمين صبري خلال الإحتفالية ببدلة نسائية من اللون الأبيض، تتميّز بتصميمها العصري، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت الأنظار نحوها منذ لحظة وصولها إلى السجادة الحمراء.

وحرصت ياسمين على التقاط صورة تذكارية مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي، التي تواجدت أيضًا في احتفالية “كارتييه”، وشاركت الجمهور بها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي تعبيرًا منها عن محبّتها الكبيرة للأخيرة.