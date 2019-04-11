خاص- نجوى كرم تُحدث بلبلة واسعة وتنافس نفسها

أحدثت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم بلبلة واسعة على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل وعبر المنصّات الرقمية، وذلك بعدما اطلقت اغنيتين دفعة واحدة عصر اليوم الخميس.

أول اغنية بعنوان “ملعون ابو العشق” كلمات عامر لوند، الحان وتوزيع علي حسون وماسترينغ جو باروجيان وصورتها في منطقة الحمرا في بيروت، تحت ادارة المخرج وليد ناصيف على ان يُبصر العمل المصور النور قريباً.

الاغنية الثانية حملت عنوان “كتير حلو” كلمات والحان عماد شمس الدين توزيع هادي شرارة.

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وأحبت نجوى ان تنافس نفسها باطلاق الاغنيتين في نفس الوقت وبدلاً من أن تتمّ مقارنة العملين بإصدارات لفنانين آخرين ستتنافس “كتير حلو” و “ملعون ابو العشق” فيما بينهما.

ويبدو ان شمس الغنية أحبت ان تطرح عملين بايقاعات موسيقية تناسب أجواء الصيف والحفلات، وفي نفس الوقت موسيقى عصرية لمخاطبة كافة الأجيال.

الاغنيتان من انتاج شركة روتانا وذلك بعدما عادت نجوى الى احضان الشركة من جديد حيث وعدت شمس الغنية الجمهور بان لا تغيب عنهم كثيراً من خلال اعتمادها خطة بإصدار اعمال جديدة كل ثلاثة اشهر.

كتير حلو

ملعون أبو العشق