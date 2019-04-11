تشييع محمود الجندي لمثواه الأخير.. وحضور متواضع للنجوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شيّعت ظهر الخميس جنازة الفنان المصري الكبير محمود الجندي، وسط حشد كبير من أهالي مدينته أبو المطامير بمحافظة البحيرة، تنفيذًًا لوصيته بدفن جثمانه في مسقط رأسه.

وشهدت الجنازة حضورًا ضعيفًا لنجوم الفن، لبعد المسافة بين العاصمة القاهرة، ومحافظة البحيرة لأكثر من 150 كم، إذ حرص الفنانون أشرف زكي، نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي، وبيومي فؤاد وأحمد السقا فقط على المشاركة.

وشاركت جموع غفيرة في جنازة الفنان المصري وسط حراسة أمنية من قبل قوات الأمن، حيث سيطرت حالة من الحزن على أبناء مدينة الفنان الراحل، ورفعوا لافتات كتب عليها "وداعًا محمود الجندي"، و"أبو المطامير تودع ابنها البار محمود الجندي".

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ومن المقرر أن تتلقى أسرة الفنان الراحل العزاء غدًا الجمعة بمسجد الشرطة في السادس من أكتوبر، عبر نجله المخرج أحمد الجندي.

وتوفي الفنان الراحل فجر اليوم الخميس عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد أن أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لمستشفى بمنطقة السادس من أكتوبر، ليمكث فيه قرابة 10 أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وشارك الجندي في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية منها: ناجي العلي، يوم مر ويوم حلو، شمس الزناتى، خارج على القانون، على جنب يا اسطى، غلط البنات، جيران الهنا، الملك فاروق، دموع في عيون وقحة، الإمام الغزالي، شارع عبد العزيز، ومسرحية عنترة، مولود الملك معروف، شكسبير فى العتبة، علشان خاطر عيونك، البرنسيسة، إنها حقًا عائلة محترمة، وغيرها.