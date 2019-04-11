راغب علامة يكشف كواليس جديدة عن أغنية "صدفة".. ودور نجله!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف المغني اللبناني، راغب علامة، عن كواليس أحدث أغانيه "صدفة" التي تم طرحها مؤخرًا، وتعد الجزء الثاني من أغنية "آسف حبيبتي" التي طرحها في أوائل التسعينيات.

وقدّم علامة أغنية "صدفة" خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة على هامش تعاقده مع إحدى شركات الهواتف، في حملة دعائية جديدة، وشهدت تفاعلاً جماهيريًا كبيرًا، قبل أن يفاجئ جمهوره بأن كاتب الأغنية هو شاعرة تكتب للمرة الأولى، وملحنها أيضًا يلحن للمرة الأولى، وذلك في إطار دعمه القدرات الشبابية؛ إذ لم يتردد في الاستجابة لطلب الفتاة التي عرضت عليه فكرة الأغنية.

كما كشف راغب عن دور آخر لنجله "خالد علامة" الذي يمكن اعتباره "مخرج" الأغنية من خلال التعديل والإضافة لكل مراحل إنتاجها، بما يتناسب مع ذوق الشباب حاليًا.