شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يعود كشاعر وملحن مع محمد عاطف في 3 أغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الفنان مصطفى كامل للساحة الغنائية مرة أخرى ولكن هذه المرة ليس مطرب ولكن شاعر وملحن من خلال 3 أغنيات مع المطرب محمد عاطف والتى ستطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

وانتهي عاطف من تسجيل الأغاني الثلاثة، حيث يتعاون في أغنيتين مع النجم مصطفي كامل والذي يقوم بكتابتهم وتلحينهم، ومن توزيع أحمد عادل، وهما "أعمل لك اية" و"انا مش ملاك".

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فيما يتعاون في الأغنية الثالثة مع مصطفي كامل الذي قام بكتابتها وتلحينها، ومن توزيع أسامة عبدالهادي، وتحمل الأغنية اسم "اوكيه"، وهو اسم مبدئي لها، حيث لم يستقر عاطف وكامل علي الاسم النهائي.

و تألق محمد عاطف خلال الفترة الماضية، حيث قدم عدد من الأغاني المتنوعة، والتي حققت نجاحا كبيرا، ومنها "هقولك علي الحقيقة" مع نجوي فاروق، وأغنية "هعيش مرة"، وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام، و"سكة صعبة" بالتعاون مع الدخلاوية، والتي حققت ملايين المشاهدات، من ألحان فيلو وتوزيع أحمد عبد السلام.

وكانت آخر أغنيات محمد عاطف " حبيبي" من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان وتوزيع أحمد عبد السلام ومنتج منفذ فادي صبحي.