شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راقصات أجنبيات يهنئن دينا بمناسبة عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمتع الفنانة الاستعراضية دينا بشعبية كبيرة، لاسيما بين الراقصات غير المصريات، واللائى انتشرن بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اشتهرت أيضا دينا بتقديم "دروس الرقص" فى عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، بخلاف برنامج "الراقصة" والذى كانت دينا من بين أعضاء لجنة تحكيمه.

دينا احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها، حيث نشرت العديد من الصور عبر حساباتها على مواقع السوشيال ميديا، وبجوارها أصدقائها، الذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها.



احدى الراقصات تهنئ دينا

كذلك نشرت دينا عبر "ستورى" انستجرام، صور لتهنئات وصلتها من راقصات من كافة أنحاء العالم، بمناسبة عيد ميلادها، من بينهم الراقصة الأوكرانية "آنَا شيبتس"، و"الطفلة "فيرونيكا"، و"آلا كوشنير" و"ديانا جابريلا" و"فيرونيكا".

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الراقصة آلا كوشنير

يذكر أن الراقصة دينا، نظمت ورشة للرقص الشرقى فى الصين خلال الفترة من 7 – 9 سبتمبر 2018، ونشرت - حينها - مقطع فيديو وبجوارها مجموعة من الراقصات بينهم طفلة وهم يتعلمون فنون الرقص منها، حيث أن للراقصة دينا أنشطة وفعاليات عدة لنشر الرقص الشرقى خارج الوطن العربى، حيث سبق ونشرت خلال شهر مايو الماضى، فيديوهات لها من ورشة عمل لتعليم الرقص من كندا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "انستجرام"، وظهرت دينا فى الفيديو، وهى تعلم بعض الفتيات خطوات الرقص الشرقى على عدد من الأغانى لأم كلثوم وأغنية "سؤال بسيط" للفنانة أصالة.



الراقصة فيرونيكا تهنئ دينا



تهنئة آلا كوشنير