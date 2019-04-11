"تزوجها بعد وفاة زوجته.. وانفصلا بسبب الشغل".. عبلة كامل "تريند جوجل" بسبب محمود الجندي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دخلت الفنانة عبلة كامل تريند موقع جوجل بعد وفاة الفنان محمود الجندي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وجاء دخول كامل للقائمة، بسبب زواجها لفترة من الفنان الراحل، ورغبة الجمهور في قراءة معلومات عن علاقتهما.

وتزوج الجندي وكامل في أكتوبر 2003، وتم الطلاق بعد عامين فقط، وسبقه قرار عبلة كامل بارتداء الحجاب.

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وتعرف الفنان محمود الجندي على عبلة كامل في كواليس مسلسل الشهد والدموع، ثم فيلم الطوفان، موضحا أنه من رشحها للمخرج.

وظل الفنانان على معرفة وصداقة، حتى توفت زوجة الجندي، وبعد فترة تقدم لها ووافقت على الزواج، موضحا أنه سبب زواجه منها أنه شعر أنها قريبة من الفلاحين وعاداتهم، التي تربى عليها.

وأوضح الجندي، في أكثر من حوار له، أن سبب انفصال هو عملها، لأنها معظم الأوقات لم تكن موجودة بسبب التصوير، وكمان كان لها بطولات ونجومية وقتها، مؤكدا أنه رفض عدة أعمال شعر أنها عُرضت عليه من أجلها.