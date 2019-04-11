للمرة الثانية إليسا تغني على مسرح «الأولمبيا» بباريس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي كبير على مسرح «الأولمبيا»، بباريس، وذلك بعد حفلها الناجح في شهر أكتوبر الماضي.

ونشرت إليسا البوستر الدعائي لحفلها عبر صفحتها الشخصية بموقع «توتير»، وعلقت عليه قائلة: «بعد الحفل الناجح في أكتوبر الماضي على مسرح الأولمبيا، سأكون مرة أخرى في هذه المرحلة الايقونيه في 1 نوفمبر المقبل».

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وكانت إليسا، قد قدمت حفلًا استثنائيًا على مسرح الأولمبيا العام الماضي، حضره حشد هائل من جمهورها من الجاليات العربية وقدمت خلاله باقة مميزة من أفضل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

كما تستعد لحفل غنائي أخر بفندق هيلتون بالسعودية ويشاركها فيه الفنان العراقي ماجد المهندس، وذلك يوم 19 إبريل، والحفل من تنظيم شركة روتانا.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة اللبنانية، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة، والذي يجمل اسم “كرهني”، و المقرر ط حه خلال الأيام المقبلة، وهي من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان ومن إخراج إنجي جمال، وهي إحدى أغنيات ألبوم “لى كل اللي بحبوني”.