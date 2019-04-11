حلمي بكر يطالب بالقبض على مغني المهرجانات حمو بيكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شن الموسيقار المصري حلمي بكر، هجومًا حادًا على مطرب المهرجانات حمو بيكا، بعد حصوله على درع «يوتيوب» الذهبي، لحصد قناته الرسمية على مليون مُشترك.

وتساءل في تصريحات صحفية عن الأسباب الرئيسية التي دفعت هؤلاء المُشتركين، لمتابعة ما يُقدمه، لاسيما أنه لا يُقدم فنًا واضحًا.

وقال، إن نسب المُشاهدات وعدد الاشتراكات على «يوتيوب»، لا تُعد إشارة حسنة للفن الذي يُقدمه، ومن الوارد التلاعب بهذه الأرقام والنسب عبر هذا الموقع، موضحًا أن حصول حمو بيكا على الدرع، قد يُسبب نوعًا من اليأس والإحباط اللحظي لعددٍ من المواهب التي تتمتع بأصوات جيدة.

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ووصف ما يُقدمه حمو، بالمحتوى الذي يُسيء للفن والذوق المصري، ويُضر به، مؤكدًا أن الأخير عليه حكم بالحبس 3 أشهر، متسائلًا عن أسباب عدم القبض عليه حتى الآن.

من ناحية أخرى، حددت محكمة جنح الإسكندرية يوم 17 أبريل الجاري لنظر استئناف حمو بيكا على حكم حبسه ثلاثة أشهر على إثر إقامته حفلًا غنائيًا من دون أخذ التصاريح الخاصة من نقابة الموسيقيين.

وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها حلمي بكر، حمو بيكا، فسبق وأكد أنه لا يتمتع بأي موهبة فنية.