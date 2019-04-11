رامي جمال بعد مرض زوجته: الأزمات تعيد ترتيب زحمة حياتنا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري رامي جمال، رسالة عتاب لعدد كبير من أصدقائه النجوم وذلك بعد تخلي البعض منهم عنه بعد تعرض زوجته ناريمان، لأزمة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وقال رامي جمال في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع «تويتر»: «شكرًا للأزمات اللي بتعرفنا إننا لينا معارف كتير علاقتنا بهم لابد ان تكون سطحية وأصدقاء حقيقين قلائل لا يثمن وجودهم بكنوز الدنيا».

وأضاف: «فعلا الأزمات تعيد ترتيب زحمه حياتنا شكرًا لكل من سأل عن مرض زوجتي شكرًا لكل من تمني لها الشفاء ولا أراكم الله مكروه».

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وكان رامي جمال، قد طالب متابعيه بالدعاء لزوجته عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلًا: «أسألكم الدعاء لزوجتي بالشفاء، اللهم عافها وأعفو عنها وأحفظها يارب، الحمد لله الذي أحبنا فابتلانا».

الفنان المصري، كان قد احتفل مؤخرًا بافتتاح المركز التجميلي الخاص بزوجته خبيره التجميل ناريمان الشاذلى، وذلك وسط حضور مجموعة من الفنانين والإعلاميين.

وقال رامي عن خوض زوجته مجال التجميل: “أساعد زوجتي دائما لتحقيق احلامها واكون سندها وظهرها في اي وقت ، ومتفائلا بانها ستحقق انجازات ونجاحات كبيرة في هذا المجال التي اختارته بكامل ارادتها، و ادعمها دائماً لتكون الافضل”.

يذكر أن المطربه ناريمان الشاذلي تركت مجال الفن عند زواجها من رامي جمال منذ أربع سنوات.