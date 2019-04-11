هاني شاكر يدافع عن شيرين عبدالوهاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافع الفنان المصري هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، بعد الأخبار التي نشرت بعد خضوعها للتحقيق مع النقابة عن رفضها الاعتذار.

وقال هاني شاكر في بيان له أن نقابة المهن الموسيقية لم تطلب من شيرين الاعتذار من الأساس حتى ترفضه أو تقبله، و أن النقابة ستتخذ إجراءات قانونية ضد من تسبب في نشر هذه الشائعات.

وطالب هاني شاكر بعدم نشر أي شيء يتعلق بنقابة المهن التمثيلية إلا من خلاله أو من خلال المتحدث الإعلامي للنقابة فقط.

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وقال طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم النقابة، إن النقابة لم تطلب من الفنانة ​شيرين عبدالوهاب​ الإعتذار، وأنها مثلت أمام لجنه التحقيقات وأدلت بأقوالها.

وأضاف، لم يطلب منها أحد الاعتذار ومجلس الإدارة سوف يتخذ إجراءات حول المتسبب في هذه التصريحات الصحفية والإعلاميه غير الصحيحة، وأهاب مجلس الإدارة بالاعلاميين والصحفيين بضرورة الحصول على المعلومات والأخبار الصحفيه الخاصة بالنقابه من مصدرها، حتى لا تُنشر أخبارًا غير صحيحة للرأي العام.

وكان علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بالنقابة، قد أدلى بتصريح لبعض المواقع الإخبارية بأن شيرين رفضت الاعتذار عن إساءتها لمصر عقب تداول مقطع فيديو لها تقول من خلاله: «أنا لو اتكلمت في مصر ممكن يسجنوني».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، حضرت للنقابة برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، ومحاميها وغادرت بعد التحقيق معها مباشرة.