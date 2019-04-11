وفاة محمود الجندي توقع ياسمين صبري في أزمة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الفنان المصري الكبير محمود الجندى، في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 إبريل، عن عمر ناهز 74 عاما، وذلك بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وفاة محمود الجندي سببت أزمة شديدة للفنانة ياسمين صبري، حيث أنه كان لا يزال يواصل تصوير مشاهده في مسلسل “حكايتي”، والذي تخوض به ياسمين السباق الرمضاني القادم 2019.

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الفنان الراحل كان قد أنهى جزء كبير من مشاهده ضمن أحداث المسلسل، لكن هناك بعض المشاهد المتبقية، وهو ما دفع الجهة المنتجة للعمل للتفكير فورا في حلول لتلك الأزمة، منها تعديل في السيناريو أو البحث عن بديل.

ومسلسل “حكايتى”، من بطولة الفنانة ياسمين صبري، والفنانة وفاء عامر، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد حاتم، والفنان إدوارد، والفنان محمود الجندي، وآخرون، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن الفنان محمود الجندي كان قد أصيب بأزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى وافته المنية.