هذا ما قاله محمود الجندي عن الموت في آخر ظهور إعلامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رحل الفنان المصري محمود الجندي، عن عالمنا صباح اليوم الخميس 11 إبريل، بعد تعرضه لازمة قلبية عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

والفنان الراحل عانى مؤخرًا من انتشار اكثر من شائعة حول وفاته، وهو الأمر الذي رد عليه في أخر ظهور إعلامي له خلال لقائه في برنامج «حفلة 11»، مع الإعلامية سمر يسري، والمذاع عبر فضائية one : «أي مشاكل صحية يمر بها هي نتيجة التقدم في العمر، و أن بعض الأشخاص يحبون نشر الشائعات منها عن وفاته أو إصابته بمرض خطير».

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وأضاف، أن من وجهة نظره أفضل طريقة للرد على هذه الشائعات هو تجاهلها، وأن تكون الأخبار التي تكتب وتنتشر عن أعمال يشارك بها، أما إذا كان لا يشارك في أي عمل أو أن أخباره الفنية قليلة، فالحل هو هاتفه وأي شخص كان باستطاعته التحدث معه والاطمئنان عليه.

وكان الفنان محمود الجندي، يشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة المصرية ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكذلك مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، و«ممالك النار»، فضلا عن فيلمي «براءة ريا وسكينة، والطيارة»، وإلى الآن لم يتحدث صناع هذه الأعمال عن مصير أدواره خاصة أنها لم تكتمل إلى الآن.