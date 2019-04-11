وفاة محمود الجندي تصيب سامح الصريطي بصدمة في العراق

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبر الفنان المصري سامح الصريطي، عن صدمته الكبيرة بعد تلقيه خبر وفاة الفنان المصري محمود الجندي، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس 11 إبريل، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.
وقال سامح الصريطي، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أثناء مشاركتي في مهرجان مسرحي بالبصرة في العراق وعند صلاة الفجر جاءني اتصال تليفوني من القاهرة من أحد الصحفيين يستفسر هل خبر وفاة الفنان محمود الجندي صحيح ؟ وبسرعة ولأول مرة أجيب دون تأكد لا ليس صحيحًا».
وأضاف: «ثم أدركت اندفاعي وتراجعت وجسمي يرتعد وقلت أتمنى أن تكون شائعة كاذبة.. ولحظات وجاءتني أخبار تؤكد وفاة حبيبي وصديقي وزميلي وعشرة عمري و سكت الكلام وخيم الصمت وارتفع صوت الذكريات وصوت محمود يرن في أذني ويعتصر القلب حزنا على الفراق ولا أملك إلا الدعاء بأن يتغمده الله برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلحقه بالصالحين وإلهمنا الله الصبر على فراق الأحبة إلى أن نلتقي».
يذكر أن الفنان محمود الجندي، تم تشييع جثمانه من مسقط رأسه بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، ومن المقرر تلقي عزائه مساء اليوم الخميس بقريته.
وكان الفنان محمود الجندي، يشارك في عدد من الأعمال الفنية ومنها مسلسل «حكايتي»، مع الفنانة المصرية ياسمين صبري، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وكذلك مسلسل «أبو جبل»، مع الفنان مصطفى شعبان، و«ممالك النار»، فضلا عن فيلمي «براءة ريا وسكينة، والطيارة»، وإلى الآن لم يتحدث صناع هذه الأعمال عن مصير أدواره خاصة أنها لم تكتمل إلى الآن.
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