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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
شيع جثمان الفنان المصري الراحل محمود الجندي إلى مثواه الأخير عقب صلاة ظهر الخميس 11 إبريل، في مسجد عبد الحكم بمسقط رأسه مركز أبو المطامير فى محافظة البحيرة.
وشهدت الجنازة حضور حشد كبير من أهالي مركز أبو المطامير والمراكز المجاورة، وقام العديد من الشباب برفع لافتات أمام مسجد عبد الحكم مدون عليها: “وداعاً محبوب الجماهير وداعاً إبن مركز أبوالمطامير”.
وكان الفنان محمود الجندى قد وافته المنية في الساعات الأولى من صباح الخميس 11 إبريل، عن عمر ناهز 74 عاما، وذلك بأحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.
يذكر أن الفنان محمود الجندي كان قد أصيب بأزمة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى وافته المنية.
وكان الفنان الراحل محمود الجندي يواصل خلال الفترة الماضية تصوير دوره في مسلسل “حكايتى”، بطولة الفنانة ياسمين صبري، والفنانة وفاء عامر، والفنان أحمد بدير، والفنان أحمد حاتم، والفنان إدوارد وآخرون، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، ومن إنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد سمير فرج.
كانت هذه تفاصيل خبر تشييع جنازة الفنان محمود الجندي بمسقط راسه.. والسقا أبرز المشاركين.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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