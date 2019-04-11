نجوم الفن ينعون محمود الجندي: وداعًا يا حبيب عروسة البحور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان المصري الراحل محمود الجندي، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 11 إبريل، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة عن عمر يناهز الـ 74 عامًا.

وكان من أوائل النجوم الذين نعوه الفنانة شيريهان، والتي شاركته في العديد من أعماله الفنية في بدايته، وقالت في نعيه: «وداعًا يا حبيب عروسة البحور، وداعاً يا حبيب رزة، و وداعاً يا ويا ويا وياااه!!! وداعاً يا زميلي المحترم الملتزم المبدع والموهوب موهبة خاصة جداً».

وأضافت: «وداعاً يا صديقي الإنسان الطيب الصادق الجميل، وداعاً يا عاشق الفن.. ستظل حياً ترزق في نفسي وقلبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. “إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى... فلتصبر ولتحتسب”».

وقال الفنان أحمد فهمي، في نعيه: «البقاء و الدوام لله.. الأستاذ محمود الجندي في ذمة الله».

وقال المنتج محمد محمود عبدالعزيز: «أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا، وللحاج محمود الجندي و لكل من رحلوا عنا».

أما الفنانة هنا الزاهد، فقالت في نعيه: «إن لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمه يا رب».

كما نعاه الفنان أحمد السقا، بقوله: «إلى روحك الطيبة كل السلام.. البقاء لله».

وقالت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بويزو، في نعيها: «البقاء والدوام لله.. ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته».

ونعاه الفنان أشرف عبدالباقي قائلا: «الله يرحمك ويغفرلك يا أستاذ.. من أجمل الفنانين اللي اشتغلت معاهم علي المسرح، من القليلين اللي يفرحوا بنجاح شاب صغير قدامهم البقاء لله».

وعلقت الفنانة منة فضالي، على رحيله قائلة: «وداعا فقيد الشاشة الفنان والإنسان الأستاذ محمود الجندي في ذمه الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتوحشنا يا أستاذ ربنا يرحمك برحمته».

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وقال حمدي الميرغني: «البقاء لله ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله.. دعواتكم للأستاذ الكبير محمود الجندي رحمة الله عليه».

وقال الفنان أحمد حلمي، في نعيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك.. وداعا أستاذ محمود الجندي».

ونعته الفنانة إيمان العاصي، قائلة: «مصطفي الشوان.. على الزهار.. سلامة الطفشان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا حبيبي يا رب ويصبر أهلك».

وقالت الفنانة نسرين أمين: «الأستاذ محمود الجندي الله يرحمه البقاء لله».

وقال الفنان كريم عفيفي: «لا اله إلا الله، البقاء لله، فنان عظيم رحمة الله عليك».

وقالت الفنانة نشوى مصطفى، في نعيها: «ألف رحمة ونور مع السلامة يا أستاذنا، متهني في الجنة بإذن الله».

أما الفنان صلاح عبدالله، فقال في نعيه: «مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته يا محمود..هنام حزين قوي دا لو عرفت أنام يا جندي».

وأما الفنان خالد الصاوي، فقال في نعي: «الفقيد كان ركنا ركينا في عالم الدراما وصاحب مسيرة فنية هائلة أثرى خلالها الدراما التليفزيونية و السينمائية والمسرحية.. ستظل محبته في قلوب أصدقاءه وجمهوره ومحبيه.. خالص العزاء إلى المخرج الشاب أحمد الجندي ونسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة».

وقالت الفنانة رانيا يوسف: «البقاء لله الفنان محمود الجندي في ذمه الله، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة، فقدنا فنان كبير وعظيم».

وكتبت الفنانة آيتن عامر: «الأستاذ الفنان العظيم محمود الجندي اللهم اغفر له وارحمه ووسع مدخله وأبدله دارا خير من داره وأهل خيرا من أهله». ‎

يذكر أن الفنان الراحل سيتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة البحيرة ومن المقرر أن يقام عزائه في نفس اليوم بمحافظته.