بسمة تحيي ذكرى ميلاد عمر الشريف بصورة وتعليق.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

أحيت الفنانة المصرية بسمة ذكرى ميلاد الفنان العالمي عمر الشريف، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

بسمة نشرت صورة قديمة لها مع عمر الشريف، وكتبت معلقة: «عمر الشريف يا أراجوز المدارس ده نوارة المجالس استمتعت بكل لحظة معاك في المسافر».

جمهور الفنانة المصرية بسمة أحب الصور وأبدى إعجابه بها من خلال التعليقات، بينما دعا الجمهور للفنان الراحل بالرحمة والمغفرة بقدر ما أسعدهم بأعماله.

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عمر الشريف من مواليد شهر إبريل عام 1932، من نجوم السينما المصرية والعالمية، اشتهر بلقب لورانس العرب، وقدم عدد من الأعمال الشهيرة في هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار.

عمر رحل في يوليو عام 2015، في مصحة نفسية، وقيل أنه فقد الذاكرة قبل رحيله، وتزوج الفنان من الفنانة فاتن حمامة وأنجب منها ابنه طارق.

فيلم «المسافر» تم إنتاجه عام 2009، وقام ببطولته عمر الشريف، خالد النبوي، سيرين عبدالنور، بسمة، عمرو واكد، علاء مرسي.

بسمة واجهت مؤخرا شائعات عن انفصالها عن زوجها السياسي البارز عمرو حمزاوي، ولكنها لم ترد على تلك الشائعات.