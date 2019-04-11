أول ظهور لشقيقة الفنانة نهى العمروسي.. هل تشبهها؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية نهى العمروسي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهى ظهرت في الصور برفقة شقيقتها والتي جلست بجوارها، وعدد من الأصدقاء في أحد المطاعم، وعلقت وكتبت عبر حسابها الخاص: «عشاء خاص وممتع مع شقيقتي وعدد من الأصدقاء».

الجمهور لاحظ الشبه الكبير بين نهى وبين شقيقتها، وأكد على ذلك من خلال عدد كبير من التعليقات، وإن كانت الصور تدل على أن نهى العمروسي هي الشقيقة الصغرى.

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نهى أعلنت مؤخرا أنها بصدد البحث عن مهنة أخرى غير التمثيل وأنها لم تعد قادرة على مواهجة الشللية التي يشهدها الوسط الفني.

نهى العمروسي فنانة مصرية من مواليد عام 1963، تخرجت من المعهد العالي للسينما ومن أهم أعمالها في السينما: «فضيحة العمر، حبق حوش، حدوتة مصرية، جزيرة الشيطان، شمس الزناتي، حنفي الأبهة».

ومن بين مشاركاتها في الدراما: «زيزينيا، ضمير أبلة حكمت، الحارة، مملكة الجبل، حكاية حياة، احنا الطلبة، حالة تلبس، هي وغيرها»، كما شاركت الفنانة في مسرحية «فضيحة».