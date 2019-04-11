لهذا السبب «دايت» إسعاد يونس مصيره الفشل دائما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تحاول الفنانة المصرية إسعاد يونس من وقت إلى آخر أن تنقص ولو قليلا من وزنها ولكنها في كل مرة تفشل في ذلك.

إسعاد شاركت جمهورها في صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، وهي تمسك بطبق من الأكل، بينما كتبت معلقة: «أنا مش عارفة أعمل دايت خالص لأني بحب الرمرمة أوي».

جمهور الفنانة المصرية ضحك كثيرا بسبب هذا التعليق البسيط وغير المتكلف، وشاركها الكثيرين في مزحتها، بل وأيدها البعض مؤكدين أنهم يعانون من نفس المشكلة.

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إسعاد يونس تقدم برنامج «صاحبة السعادة»، وهو برنامج يقوم على استضافة شتى الشخصيات سواء الفنية أو غيرها، وفي أغلب الحلقات تكون هناك فقرة خاصة بالأكل.

إسعاد يونس من مواليد عام 1950، وهي ممثلة ومنتجة ومذيعة ومؤلفة، هي رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، عملت في بدايتها كمذيعة ثم دخلت عالم التمثيل.

قامت بتأليف مسلسل «بكيزة وزغلول»، والذي قدمته مع الفنانة سهير البابلي وحقق نجاحا كبيرا، وقدمت أيضا العديد من المسرحيات، ولها باع لا بأس به في السينما والدراما.