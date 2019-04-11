بعد انتصارها الجديد على أحمد عز.. زينة في حفل توقيع ألبوم أنغام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حضرت الفنانة المصرية زينة الحفل الذي أقامته روتانا للفنانة أنغام احتفالا بإطلاق ألبومها الجديد «حالة خاصة».

الفنانة ريم البارودي نشرت عدد من الصور لها مع زينة من الحفل، وكتبت معلقة: «الطيبة الجدعة المحبة الكريمة معها أضحك كطفلة، ولا أختار الكلمات زينة السينما المصرية صديقتي زينة».

الفنانة زينة ردت عليها من خلال تعليق، وأكدت لها أنها تحبها أكثر منها بكثير، ووصفتها بأنها صديقتها المقربة.

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حفل توقيع ألبوم أنغام حضره عدد كبير من النجوم، وكان من بينهم يسرا، كارمن سليمان وزوجها، بوسي شلبي، وخالد سليم، وعلقت أنغام على زواجها من الموزع أحمد إبراهيم وأكدت أنها لا تهتم بالانتقادات لأنها حياتها الخاصة.

حضور زينة للحفل لفت نظر الكثيرين، وخاصة أن أنغام سبق لها الزواج من الفنان أحمد عز، وانفصلت عنه بعد ذلك، ولم ينكشف هذا الزواج إلا بعد أن رفعت زينة على أحمد عز دعوى إثبات نسب لتوأمها عز الدين وزين الدين.

وكانت المحكمة أصدرت مؤخرا قرارا بزيادة النفقة الشهرية لتوأم زينة، وإلزام الفنان المصري بدفع نفقة شهرية 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه.