شيرين عبدالوهاب وزوجها أثناء التحقيق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب إلى مقر نقابة المهن الموسيقية للتحقيق معها بتهمة الإساءة إلى مصر.

شيرين ظهرت يدا بيد مع زوجها ووجهت ابتسامة إلى الكاميرا التي رصدت حركاتها، بينما أكد حسام على مساندته له من خلال تصريحاته عن وطنية شيرين وحبها لمصر.

وغادرت شيرين المكان فور انتهاء التحقيق الذي رفضت فيه تقديم الاعتذار للشعب المصري، بعدما طلبت النقابة منها ذلك.

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يُذكر أن شيرين قالت خلال الحفل بالبحرين: «أيوة كده أقدر اتكلم براحتي عشان اللي بيتكلم في مصر بيتسجن»، وهذه ليست المرة الأولى لشيرين التي تتعرض للمساءلة بسبب تصريحاتها عن بلدها.

وتقدم المحامي سمير صبري ببلاغ رسمي يتهم فيه شيرين بإهانة مصر، واتخذت النقابة قرار فوريا بمنعها من الغناء، وتغيبت شيرين عن التحقيق الأول معها.

شيرين عبدالوهاب أصدرت بيان برأت فيه ذمتها وقالت إن وطنيتها لا شك فيها، وأنها تحب بلدها جدا، ولم تقصد أي إهانة، ودافع عنها عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أنغام وأصالة وفيفي عبده.