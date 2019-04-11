التون جون في إيطاليا على كرسي متحرّك.. صورة أقلقت محبيّه

متابعة بتجــــــــــــرد: شارك الموسيقي البريطاني الشهير التون جون، البالغ من العمر 72 عامًا، صورةً له عبر حسابه الرسمي على انستغرام، أقلقت محبيّه.
فقد ظهر المغني والمؤلف الموسيقي الشهير، مقيدًا على كرسي متحرك في متحف اوفيزي الإيطالي بعد معاناته من التواء على صعيد الكاحل.
وعلى الرغم من أنه بدى مستاءًا في الصورة، إلا أن التون جون كان حريصًا على طمأنة معجبيه بأنه في صحة جيّدة وبأنه سيتنقل على الكرسي المتحرك لفترة محدودة فقط.
وعلّق الصانع الموسيقي على الصورة: لن يمنعني كاحلي الملتوي من زيارة أحد أجمل المتاحف في العالم”.
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