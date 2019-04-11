صورة لبيرين سات في طفولتها.. هل تغيرت كثيرًا؟

متابعة بتجـــــــــــرد: انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة التركية بيرين سات في أيام طفولتها. وقد قورنت صورتها في الطفولة بصورتها الآن واللافت أن بيرين حافظت على ملامحها الناعمة والبريئة ولم تخضع لأي تعديلات تجميلية. نُشير إلى أن بيرين سات كانت قد أثارت الجدل منذ فترة بعدما انتشر خبر طلبها الطلاق من زوجها كينان أوغلو، إلا أنها نفت الأمر في تقرير لصحيفة تركية وقالت “لا وجود لأمر من هذا القبيل”.

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