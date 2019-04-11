كيم كارداشيان.. محامية في العام 2022

متابعة بتجـــــــــــــرد: كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان أنها ستخضع لامتحان الدخول إلى نقابة المحامين بكاليفورنيا عام 2022، وذلك في مقابلة خاصّة لها مع مجلة فوغ.
وأشارت كيم إلى أنها بدأت تتدرب الصيف الماضي في مكتب محاماة في سان فرانسيسكو والتدريب سيستمر لمدة 4 سنوات.
واللافت أن كيم لعبت دوراً أساسياً في إطلاق سراح أليس ماري جونسون البالغة من العمر 63 عاماً والتي أمضت 21 عاماً بالسجن بتهمة المخدرات.
وعملت كيم كارداشيان مع محامين وناشطين كثر، بما فيهم مُعلّق الـ CNN فان جونز، وذلك في مجموعة وطنية مؤيدة للحزبيين حول إصلاح العدالة الجنائية.
والجدير ذكره، أن كاليفورنيا هي واحدة من بين أربع ولايات تتيح للفرد فرصة الخضوع لامتحان نقابة المحاماة من دون الالتحاق بكلية الحقوق.
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