مواقف ساخرة ضمن أزمنة وأمكنة متعددة في “هايبرلوب” خلال رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: كوميديا ساخرة تتنوع فيها الصور والأمكنة والأزمنة، تقارب في 30 حلقة طيلة شهر رمضان، الحياة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتحاكي صوراً مختلفة من الحياة في مناطقها المختلفة. كما ترصد بشكل طريف وعبر اسكتشات كوميدية خفيفة وفقرات ساخرة، الأحداث الاجتماعية والتغيرات الاقتصادية عبر سلسلة من الفقرات، التي تحتوي على العديد من الفقرات الغنائية في قالب كوميدي. تجمع الحلقات بين النجمين حبيب الحبيب، وأسعد الزهراني وهي بعنوان “هايبرلوب” للكاتب خلف الحربي والمخرج أوس الشرقي والذي يعرض على MBC في رمضان.

يؤكد المشرف العام على العمل خلف الحربي، المشرف العام على الحلقات أن “هايبرلوب” هو “عمل كوميدي بامتياز يشكل امتداداً واستمراراً للأعمال السابقة التي قدّمتها مع “مجموعة MBC” وحظيت بنجاح كبير”، لافتاً إلى أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا في السعودية، سواء النجوم المعروفين الذين أحبهم المشاهد في رمضان أو نجوماً جدداً من مشاهير الشباب في السوشال ميديا”. ويكشف أن “العمل يقدم شكلاً مختلفاً في ثوب جديد من الكوميديا القائمة على اسكتشات قصيرة وعلى شخصيات وكاراكتيرات شبه ثابتة، تقدم ملامح مختلفة للمجتمع بطريقة خفيفة ومحببة للمشاهد”. ويضيف قائلاً “أننا حرصنا في العمل الجديد على أن يظهر بصورة متنوعة تليق بمشاهدي MBC”.

من جانبه يعرب المخرج أوس الشرقي عن سعادته بالعمل “مع المجموعة ذاتها التي تعززت هذا العام بأسماء جديدة لإضفاء مزيد من التنوع”، ومؤكداً “أننا نحاول في كل عمل تقديم أفكار جديدة وصور مختلفة لنكتشف مناطق أخرى في الكوميديا”. ويضيف الشرقي قائلاً “أننا اعتمدنا في هذا العمل أن نلفت نظر المشاهدين بطريقة السهل الممتنع، لأن العمل كوميدي خفيف ثري بأفكاره، وهو ما سيلمسه الجمهور حلقة بعد أخرى في شهر رمضان”.

يعوّل أسعد الزهراني على نجاحه في أعماله السابقة وآخرها “عوض أبًا عن جد”، ليؤكد أن “المسؤولية باتت أكبر من السابق، وأحرص أن أقدم ما يليق بالجمهور خاصة بعدما حقق عملي في الموسم الماضي، نسبة مشاهدة مرتفعة”. ويوضح أن “العمل كان تجربة ونقلة بالنسبة لي، وهذا تحدياً جديداً يجعلنا نقدّم الأفضل من خلال شاشة كل العرب MBC”. ويعرب عن اعتزازه بالعمل الكوميدي، الذي سيتم عرضه في شهر رمضان مشيراً إلى “أنني أقدم من خلاله شخصيات مختلفة لم يسبق لي أن قدّمتها، ولأنني أحب هذا اللون من الكوميديا المنوّعة لأسباب كثيرة منها أن لدينا فريقاً متمكناً ولديه تجارب ناجحة في هذا الإطار”.

ويستمر حبيب الحبيب بإطلالاته الكوميدية المتميزة، متمنياً “أن نتمكن من تقديم كل ما يرضي الجمهور ويرتقي إلى ذائقة مشاهدي مجموعة MBC، وأن نكون على قدر المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا”. ويضيف بالقول: “إذا كان الجمهور يحبك ويحترمك، ويختارك لتكون معه من خلال الشاشة ويأمل منك تقديم ما يسعده ويرضيه، فهذا تقدير كبير لكنه في الوقت ذاته عبء بالنسبة لي ودافع لتقديم أعمال تحمل مستوى فنياً رفيعاً ومضموناً راقياً وهادفاً، كما أؤكد أن العمل الكوميدي الجديد القادم هو الأفضل والأجمل”.

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من جانبها، تؤكد نجمة الغناء شمس أن تجربتها في الموسم الرمضاني الماضي، “حمستني على المشاركة في العمل الجديد، وكانت حافزا قويا لخوض تجربتي الثانية مع فريق العمل الجميل ذاته هذا العام”. وتضيف أن مشاركتها العام المنصرم كضيفة شرف، أثارت تفاعلاً شجعها على تكرار التّجربة هذا العام للظهور في عمل كوميدي جديد يختلف عن الدور الذي قدمته سابقاً”، مشيرة إلى أن إطلالتها على جمهورها في هذا العمل ستكون مختلفة، متمنية أن تنال رضى ومحبة جميع من أعطوها هذه الثقة وخصوصاً فريق العمل الذي نجح بقوة في هذه النوعية من الأعمال الكوميدية”. وختمت بالقول “أبذل قصارى جهدي لتقديم ما يرضيني ويرضي جمهوري ومتابعي شاشة كل العرب MBC”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “هايبرلوب” يضم كل من أسعد الزهراني، حبيب الحبيب، عبد المجيد الرهيدي، محسن الشمري، بشير غنيم، النجمه شمس، ونجوم السوشال ميديا الشباب علي الحميدي، عبد العزيز الشهري، محمد القس. وهو من تأليف ورشة من الكتاب تضم سامي الفليح، أماني السليمي، محمد الفهادي، عبدالله الوليدي، أسامه القس، اسماعيل المباركي.

يبقى أن العمل يعمل على تجسيد المواقف الكوميدية القصيرة والسريعة الضاحكة، انطلاقاً من مبدأ الكوميديا للكوميديا، من خلال سعيه إلى رسم البسمة على وجوه المشاهدين، ويقدم اسكتشات متنوعة تتضمن فقرات غنائية تحاكي الواقع بشكل كوميدي.

يعرض مسلسل “هايبرلوب” مع أسعد الزهراني وحبيب الحبيب على MBC في رمضان.