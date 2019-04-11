"ضرة" أنغام توافق على طلاق ودّي من أحمد إبراهيم.. ما المقابل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تراجعت ياسمين عيسى، زوجة الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، عن الاستمرار في ساحات المحاكم للحصول على الطلاق من زوجها، الذي تزوّج من المطربة المصرية أنغام قبل نحو شهرين.

وأوضحت مصادر مقربة من أحمد وياسمين، في تصريحات خاصة لـ"فوشيا"، أنهما اتفقا على إتمام الطلاق وديًا، مقابل حفظ حقوق طفليهما والتنازل عن القضية التي رفعتها ياسمين للضرر.

وأكد المصدر، أن هذا يأتي في ظل إصرار ياسمين عيسى، على الطلاق بشكل نهائي لا رجعة فيه من زوجها، رغم زواجهما المستمر منذ 10 سنوات.

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وأشارت المصادر إلى أن المقربين من ياسمين، حاولوا إقناعها بالعدول عن الطلاق، للحفاظ على الأسرة، ولكن باءت المحاولات بالفشل، معللًة الأمر بأنها تحافظ على كرامتها بعد أن أصبحت "ضرة"، بزواج أحمد إبراهيم من أنغام.

وتعاون الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، مع أنغام في ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، حيث وزع لها 6 أغان في هذا الألبوم.

وأقيمت احتفالية للألبوم قبل يومين، في القاهرة، حضرها نجوم الفن في مصر، وظهر أحمد وأنغام، وهما يتبادلان الحب والقبلات أمام عدسات القنوات الفضائية.

يذكر أن زواج أنغام من الموسيقي أحمد إبراهيم، أحدث حالة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد تسريب زواجها منه رسميًا دون إعلان في ليلة رأس السنة الماضية، وسفرهما سويًا إلى باريس في الـ 19 من كانون الثاني / يناير الماضي.