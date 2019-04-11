شقيق أحلام يثير الجدل بصورة جديدة.. شاهدي الشبه بينهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت صورة بسام الشامسي، شقيق الفنانة الإماراتية أحلام جدلاً بين المتابعين بسبب الشبه الكبير بينهما في الملامح، لدرجة أن أغلبهم لم يفرق بينهما.

كانت البداية بنشر بسام صورته عبر حسابه على إنستغرام، وظهر يجلس على "كرسي" ويرتدي "تي شيرت" أسود، وبشعر طويل، مع بعض الإكسسوارات التي تزيّن يديه.

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وما أن نشر بسام صورته حتى تناقلتها الصفحات الفنية وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، فقال أحد المعلقين: "والله فكرت صورة أحلام بالأول"، وقال آخر: "أحلام بعد التكميم"، وسخرت أخرى من الشبه الكبير في الملامح بينه وبين شقيقته قائلة: "رجع وجه أختك لو سمحت"، وتابع آخر : "أحلام بدون مكياج".

واعتاد بسام نشر صور شقيقته عبر صفحته الخاصة في مختلف المناسبات، كنوع من التباهي والفخر بنجوميتها، لكن على الجانب الآخر فقد حرصت أحلام على إبعاد عائلتها وحياتها الشخصية عن وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، كما أنّها تتعمد إخفاء وجوه أولادها عن الإعلام.