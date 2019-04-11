4 أنماط فساتين لا تتخلّى عنها كل ملكة وأميرة ودوقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بتحليل ومقارنة أساليب عضوات العائلات الملكية في جميع البلدان، اتضح أن الأميرات والملكات والدّوقات في إنجلترا والأردن وإسبانيا والمملكة العربية السعودية غالبًا ما يحتضن الصيحات ذاتها.

فعلى سبيل المثال، تشترك كلٌ من الأميرة دينا الجهني عبد العزيز وكيت ميدلتون وميغان ماركل في حب فساتين الكاب الراقية؛ إذ ارتدين مرارًا وتكرارًا نسخًا مختلفة من هذا الاتجاه خلال المناسبات الرسمية.

وفي الوقت نفسه، فإن الملكة ليتيزيا تجيد ارتداء فستان البلايزر، والملكة رانيا تعرف كيف تتأنق بفستان المعطف بسهولة.

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أما أبرز 4 أنماط الفساتين الموجودة في خزانة كل أميرة ودوقة وملكة، فهي فساتين ميدي بطبعة الأزهار، وفساتين البلايزر، وفساتين السهرة بالكاب، وفساتين المعطف.