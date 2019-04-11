راغب علامة يتيح الغناء معه عبر الهاتف المحمول

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أطلق الفنان راغب علامة في مؤتمر صحافي أمس خدمة "غني مع راغب" مع إحدى شركات الاتصال المحمول في مصر للمرةِ الأولى. حيث اقيم للغاية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الخدمة الجديدة التي ستكون متاحة قريباً للجمهور.

وبموجب هذه الخدمة سيطلع عملاء هذه الشركة على كافة اخباره بالصور والفيديوهات الحصرية حتى قبل نشرها على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الخدمة التي سبق اطلاقها مع عدد من الفنانين منهم محمد حماقي.

واستغل "علامة" المناسبة ليقدِّم للمرةِ الأولى أغنيته الجديدة "صدفه" التي ستكون ضمن ألبومه المقبل، وستكون متاحة ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة خلال الفترة الحالية لعملائها. كما قدّم أغنية "اللي باعنا" التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها في الصيف الماضي، وأيضاً أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها".

هذا وتتيح الخدمة الجديدة للمشتركين فرصة اللقاء مع النجم اللبناني والمشاركة في مسابقة المواهب عن طريق عرض أصواتهم عبر الخدمة الصوتية، على أن يتم اختيار أفضلهم للغناء معه بعد تصفية الأصوات من قبل لجنة متخصصة وفريق عمله.