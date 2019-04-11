إيمي سلطان تُجسِّد شخصية اعتماد خورشيد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تُجسِّد الفنانة والراقصة المصرية ايمي سلطان شخصية السيدة اعتماد خورشيد في عملٍ سينمائي يجري تحضيره عن حياتها الفنية. حيث حصلت على الموافقات من الجهات المعنية حول العمل الذي يتناول فترة عملها بالفن في الستينات والسبيعنات من القرن الماضي. علماً أن الفيلم لم تتم اجازته رقابياً حتى الآن وهو من إخراج عاطف شكري الذي كتب السيناريو والحوار أيضاً.

ويُعتبر هذا الفيلم ثاني تجارب "سلطان" في التمثيل بعد تجربتها الوحيدة في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، فيما اختارتها "خورشيد" لتجسيد دورها بسبب التشابه بينهما شكلياً.

يشار إلى أن "إيمي" تُعرَف بالمهندسة الراقصة نظراً لكونها خريجة كلية الهندسة التي احترفت الرقص. ومن المتوقع أن يثير فيلمها الأول جدلاً كبيراً، خاصةً وان "خورشيد" إحدى الشخصيات المثيرة للجدل بآرائها وتصريحاتها والمواقف التي شهدت عليها.