نادين الراسي تعيش قصة حب جديدة لدخول القفص الذهبي للمرة الثانية

كشفت النجمة اللبنانية نادين الراسي عن عزمها الزواج قريبًا للمرة الثالثة، وخاطبت صديقتها المقربة على "انستغرام" "مرمورة"، قائلةً "أشعر أن كل شيء في حياتي أوصلني إليك.. قراراتي، انكساراتي، أسفي.. كل شيء! وعندما نكون معاً، اشعر أن ماضيّ كان يستحق كل هذا العناء، لأنني لو فعلت شيئًا مختلفًا، لربما لم أقابلك أبدًا. لمرة واحدة في حياتي، لا أشعر أنني أحاول أن أكون سعيدة.. فعندما أكون معك ، يحدث هذا تلقائيا".وما أن استخدمت نادين الراسي رمز العروس في نهاية تعليقها، حتى تأكّد الخبر أن الراسي تعيش قصة حب جديدة وتستعد لدخول القفص الذهبي للمرة الثالثة.

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في حين تساءل البعض عن هوية العريس، تناقلت وسائل إعلام معلومات مفادها أنه يُدعى طوني وقد ظهر مع نادين الراسي في عدّة مناسبات علناً. .

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