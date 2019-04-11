شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مصر والعرب ينعون محمود الجندى: فنان شامل وملتزم ومحترم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد كبير من نجوم الفن، الفنان الكبير محمود الجندى الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وحرص الفنان تيم الحسن، على تقديم التعازى لأسرة النجم الكبير، قائلا: "رحم الله الفنان القدير محمود الجندى خالص التعازى لأسرته الكريمة ، إنا لله وإنا إليه راجعون"، فيما قال النجم أمير كرارة: "الله يرحمك يا راجل يا طيب".

أما الفنان آسر ياسين، فقال: " من ممثلينى المفضلين من وأنا صغير..ألف رحمة ونور عليك يا أستاذ"، كما كتبت الفنانة بشرى، قائلة: " وداعا محمود الجندى الفنان الشامل والملتزم والمحترم ...خبر محزن حقا ...الله يرحمه".

كما عبرالفنان إدوارد: عن حزنه الشديد لرحيل الفنان محمود الجندى قائلا: " وداعا محمود الجندي ربنا يرحمك هتوحشنا"، وكتب الفنان هانى رمزى، قائلا: " وداعاً يا أستاذ محمود كنت سنداً لى فى كثير من الأعمال وكنت عظيماً فى عطائك الفنى سنفتقدك جدآ وعزائى لأسرتك وكل محبيك والبقاء لله".

بينما قالت الفنانة يارا، " وداعاً سلامة الطفشان وداعاً العبقري كل أعمالك ستبقى محل إحترام وتقدير الله يرحمك".

وكان الفنان محمود الجندى قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.



أحمد جمال



ادوارد



آسر ياسين

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أمير كرارة



إياد نصار



بشرى



تيم حسن



روجينا



صابرين



فتحى عبد الوهاب



مى سليم



هانى رمزى



هند صبرى