شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إعادة فيلم افتتاح مهرجان الإسماعيلية وندوة مع منتجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام في السادسة من مساء اليوم الخميس العرض الثاني لفيلم افتتاح المهرجان "نحن مَنا أميرات"، للمخرجتين عتاب عزام وبريدچيت أوجير، ويعقب العرض ندوة مع مونتيرة الفيلم ومنتجته سارة المعمورى.

ويدور الفيلم عن مجموعة من النساء اللاجئات في بيروت يجتمعن لأداء مسرحية أنتيجون اليونانية القديمة، ففي 2014، أقامت مؤسسة أوبن آرت، ورشة عمل مسرحية، من اللاجئات السوريات في بيروت، لتخلق لهن مساحة اجتماعية، وتساعدهن في تخطي صدمة الصراع الدائر في سوريا.