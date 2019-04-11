شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحكى كيف ساعده محمود الجندى فى أول عمرة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى الفنان أحمد زاهر، عن مساعدة الفنان الراحل محمود الجندى له فى أول عمرة قام بها وذكرياته معه.

وكتب زاهر:" مع السلامه يا حبيبي هتوحشنا اوي يا راجل يا طيب يا فنان يا عظيم عمري ما انسي انك اول واحد ساعدتني في اول عمره ليا وزقتني بنفسك عشان المس الكعبة، و كنت دليلي طول العمره ربنا يرحمك و يغفرلك ويجعل مثواك الجنة"".

و رحل عن عالمنا النجم الكبير محمود الجندى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 74 عاما، بأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان محمود الجندى قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

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