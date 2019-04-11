شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المشروع الذى أسسه محمود الجندى لأهل مسقط رأسه فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان نبيل الحلفاوى عن مشروع الفنان الراحل محمود الجندى الذى أسسه لأهل مسقط رأسه " أبو المطامير"، وكتب، الحلفاوى، قائلا: " محمود الجندى كان يحدثنى معظم الوقت عن الفرقة المسرحية التى أسسها في مسقط رأسه "أبو المطامير" في محافظة البحيرة كان يكتب لهم ويخرج لهم ويصرف من جيبه على الفرقة حتى عقد على ما أظن اتفاقا ما مع المحافظة أسس منارة فنية في بلدته تستوعب طاقات شبابها".

وتابع، نبيل الحلفاوى، فى تغريده أخرى قائلا: " اشترى لهم تذاكر مخفضة ليحضروا العرض المسرحي الذي تشاركنا بطولته في المسرح القومى استقبلناهم في الكواليس بعد العرض وعرفني عليهم، كان فخورا بهم.. تلاميذه استقبلوا جثمان أستاذهم اليوم لهم أخلص العزاء وأصدق المواساة ولولده وولدنا المخرج أحمد الجندي وبقية الأسرة".

و رحل عن عالمنا النجم الكبير محمود الجندى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس عن عمر ناهز 74 عاما، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفنان محمود الجندى قد أصيب بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك مايقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

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يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرون، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.