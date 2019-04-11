شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نقيب الممثلين والسقا والفيشاوى وبيومى فؤاد يشيعون جثمان محمود الجندي بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى، منذ قليل، تشييع جثمان الفنان الكبير محمود الجندي بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم دفنه بمقابر الأسرة هناك بعد أداء صلاة الجنازة ظهرا بمسجد الشيخ عبد الحكم بالبحيرة.

وشارك من نجوم الفن فى تشييع جثمان الفنان الراحل محمود الجندي عدد قليل من المقربين من الفنان الكبير الراحل، والذين حرصوا على التواجد بجانب نجله المخرج أحمد الجندى، وابن شقيقه محمد الجندى، حيث تواجد كل من الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، والنجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، والفنان الكبير فاروق الفيشاوى، والكوميديان بيومى فؤاد وممثل مسرح مصر محمد عبد الرحمن، والفنان أيمن عزب.

وتتلقى أسرة الفنان الكبير محمود الجندى ونجله المخرج أحمد الجندى، العزاء فى فقيدهما مساء غد الجمعة، بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، ويتم الآن الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان الكبير الراحل بمسجد الشيخ عبد الحكم بمركز أبو المطامير مسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

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وكان الفنان محمود الجندى قد أصيب بأزمة صحية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقله لأحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، واستمر هناك ما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة فجر اليوم عن عمر ناهز 74 عاماً.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندى كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج، والمقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.