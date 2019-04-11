خاص| مجدي الجلاد: "الملك لير" يثبت قدرتنا على إعادة المسرح لتألقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا نيوز، على توجيه التحية للقائمين على مؤسسة "كايرو شو"، لمساهمتهم بدورًا كبيرًا في إعادة إحياء المسرح المصري والعربي، بعد فترة غياب.

وقال الجلاد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش افتتاح مسرحية "الملك لير" الذي أقيم على مسرح الماركيه في كايروفستيفال بالتجمع الخامس، مساء أمس الأربعاء: "المسرح وحشنا أوي، ونص (الملك لير) فيه تفكير وله معنى ومغزي"، مشيرًا إلى أن العرض يؤكد أن لدينا قدرة على إعادة المسرح إلى تألقه مرة أخرى.

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وتابع "يقف الفنان يحيى الفخراني ومن معه من مجموعة كبيرة من الفنانين، ليقدموا (الملك لير) بعد سنوات من تقديمها على خشبة المسرح القومي، ولكن هذه المرة من خلال مسرح خاص (كايرو شو)، وهذا يعني أن المواطن المصري والعربي يبحث عن مسرح جاد، لا مجرد اسكتشات"، مضيفًا "أعتقد أن اليوم بداية جيدة بعد عرض مسرحية (3 أيام في الساحل) لهنيدي من إنتاج كايروشو، ونتمنى أن تستمر العروض المسرحية طوال السنة، وأن تساهم شركات أخرى في إعادة إحياء المسرح المصري والعربي".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.