المخرج السوداني سعيد حامد لمصراوي: أرحب بعزل البشير.. والجيش مضمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفي حمزة:

رحب المخرج السوداني سعيد حامد بقرار القوات المسلحة السودانية عزل الرئيس عمر البشير، قائلا: "ما يحدث في السودان حاليًا جاء تلبية لثورة شعب تحمل الكثير".

وأضاف حامد في تصريح لمصراوي: "أرحب بالبيان الذي أعلنته القوات المسلحة لأنها المؤسسة الوحيدة المضمونة والمعتمدة بالوقت الراهن، ونتمنى أن تكون المرحلة الانتقالية خطوة لمستقبل أفضل للسودان".

واستكمل: "الأوضاع في عهد البشير وصلت لمرحلة مزرية لا يمكن السكوت عليها والشعب السوداني تحمل الكثير، وواجه شبح اللجوء للسلاح، لكنه بذكاء وطيبة طباعه حرص على سلمية ثورته".

وأشار إلى المشاركة القوية للمرأة السوداني في المظاهرات، مضيفًا: "لا يمكن تجاوز الدور الذي لعبته المرأة السودانية المهيمنة بطبعها على المجتمع، ولا تقبل ما هو معوجًا".

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واختتم: "أتمنى خلال الفترة المقبلة أن يتحول الالتفاف الشعبي إلى حالة عمل جاد ويسترد السودان وقفته القوية ويتماسك من جديد".

كان الجيش السوداني، أعلن القبض على الرئيس عمر البشير وإسقاط نظامه بعد نحو أربعة أشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الذي استمر قرابة ثلاثة عقود.

وقال وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف في كلمة ألقاها عبر التلفزيون السوداني الرسمي "أُعلن اقتلاع هذا النظام ورأسه والتحفظ عليه واعتقاله في مكان آمن."

كما أعلن "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان"، مشيرا الى أن المجلس سيلتزم "تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".