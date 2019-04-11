محمد هاني لـ"الخليج 365": افتتاح "الملك لير" أحد أهم الأحداث المسرحية في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الإعلامي محمد هاني، الشريك المؤسس لشركة كايرو شو، إن افتتاح "الملك لير" من خلال القطاع الخاص يعد أحد أهم الأحداث المسرحية في 2019.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، على هامش العرض الخاص الذي أقيم للمسرحية على خشبة مسرح الماركيه في كايرو فستيفال سيتي بالتجمع الخامس "الملك لير، نص خالد قُدم بكل لغات العالم، جسده أهم رموز التمثيل في العالم، والدكتور يحيى واحد من هؤلاء".

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وتمنى هاني أن ينال العرض إعجاب الجمهور ويكون على مستوى توقعاته، موضحًا "لمسنا توقعات الجمهور من إقبالهم على الحجز بشكل كبير فاق التوقعات المنطقية، ونراهن على أن الجمهور المصري والعربي يبحث عن القيمة فإن وجدت أقبل عليها".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، محمد فراج، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم.

وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذي قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التي لم تنافقه، وأثناء توزيعه للأملاك اشترط أن يقيم مع كل واحدة من بناته لفترة معينة غير أن ابنتيه الكبيرتين تقرران الاستيلاء على كل شيء وتطردان والدهما الذي لا يجد مأوى سوى لدى ابنته الصغرى.