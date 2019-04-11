فيديو| ماذا قال محمود الجندي عن الرسول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أجرى الإعلامي أحمد الشقيري حوارا قصيرا مع الفنان محمود الجندي، خلال برنامج "لو كان بيننا".
وناقشت الحلقة قصة ومحطات وتدين الفنان محمود الجندي، خاصة بعد حادث حريق شقته، ووفاة زوجته.
وقال الجندي: "الحب اللي جوايا للرسول، طب هقوله ازاي وهو مش قدامي بس حاسس، فقلت لو عملت أعمال زي ما هو قالي يبقى بقوله أنا بحبك، لو اتصرفت مع أولادي وأصدقائي وشغلي زي ما هو قالي يبقى بقوله أنا بحبك".
وأضاف: "لكن احنا متعرفناش عليه كامل المعرفة ولم نؤدي الواجب اللي علينا، كل ما أدور ألاقي قيم أكتر".
وتابع باكيا: "لو الرسول قدامي مش عارف، صورة صعبة وموقف صعب، عليه الصلاة والسلام، مش هعرف اتكلم، مهما حاولت أدور على ألفاظ وكلمات، مش هلاقي الكلام اللي يقول اللي جوايا".
يذكر أن الفنان محمود الجندي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 74 عاما، وشيع جثمانه في مسقط رأسه بأبو المطامير، ويقام العزاء غدًا الجمعة.
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