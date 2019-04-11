هاني رمزي ناعيا الجندي: "كنت سندا لي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الراحل محمود الجندي، الذي توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.
وكتب رمزي عبر حسابه على إنستجرام: "وداعا يا أستاذ محمود، كنت سندا لي فى كثير من الأعمال، وكنت عظيما فى عطائك الفني، سنفتقدك جدا، وعزائى لأسرتك وكل محبيك والبقاء لله".
وتوفى الجندي عن عمز يناهز 74 عاما، تاركا تاريخ فني حافل يتجاوز الـ350 عملا، وكان يصور قبل وفاته دوره في مسلسل حكايتي مع ياسمين صبري.
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