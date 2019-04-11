جمال عبد الناصر عن رحيل الجندي: "قل أن تجده.. ولا يمكن تعويضه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر
قال الفنان جمال عبد الناصر إننا فقدنا فنانا عظيما وعلامة بارزة في التمثيل برحيل الفنان محمود الجندي.
وتابع: "كان فنانا متفردا وليس له مثيل، ومعجون فن وعاشق له ومحب للمسرح والسينما والغناء والشعر، وفنان على خلق طيب وصريح وواضح وقريب من ربنا".
وتابع عبد الناصر، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الجندي علامة بارزة في الفن المصري، خاصة أنه من جيل الأساتذة الذي قل أن تجده ولا يمكن تعويضه".
وأوضح أن الراحل كان مؤثرا في جميع أدواره سواء صغيرة أو كبيرة، وأنه شخصيا استفاد من جيل محمود الجندي كثيرا.
وكشف عبد الناصر أنه كان على تواصل معه بين الوقت والآخر معه، لافتا إلى أن ابتعاد المنتجين مؤخرا عن الاستعانة به في تجاربهم أثر عليه بشكل سلبي، تزامنا مع سنه.
وأضاف أنه قدم أعمالا مهمة في الدراما سواء بالسينما أو المسرح أو الفيديو أو الإذاعة، وكان حساسا ومثقفا ويتملك وجهة نظر خاصة.
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