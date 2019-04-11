ياسمين صبري مع مونيكا بيلوتشي في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

حرصت الفنانة ياسمين صبري على التقاط صورة تذكارية مع النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، التي التقت بها في باريس لحضور حفل إطلاق مجموعة جديدة من منتجات شركة عالمية لمستحضرات التجميل

ونشرت ياسمين صبري صورة عبر "استورى" انستجرام، تجمعها مع مونيكا بيلوتشى، بالإضافة إلى مجموعة من الصور والفيديوهات التي كشفت بها إطلالتها، وكواليس أجواء الحفل.

يذكر ان ياسمين تصور حاليًا مسلسل "حكايتى" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" ويشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.